Участник предвыборной гонки за пост главы Белого дома Джозеф Байден поразил общественность необычной выходкой. Почти президент Америки явился на официальную встречу в носках с изображением песиков.



На этот нюанс обратила внимание зоркая журналистка Bloomberg Дженнифер Эпштейн. Кадры облаченных в синие носки с голубыми собачками ног Байдена девушка разместила в своем микроблоге в "Твиттер".

George H.W. Bush was known for his socks, maybe Biden will be too? Today he wore dark blue socks adorned with lighter blue dogs. (Yes, there are plenty of more substantive things to tweet about but we can have some fun sometimes too.) pic.twitter.com/8xxTusXafQ