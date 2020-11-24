Байден произвел фурор необычным видом

Байден произвел фурор необычным видом
Джо Байден.Фото: Adam Schultz/Biden for President/www.globallookpress.com
Строгий наряд почти признанного президента США разбавили озорные рисунки

Участник предвыборной гонки за пост главы Белого дома Джозеф Байден поразил общественность необычной выходкой. Почти президент Америки явился на официальную встречу в носках с изображением песиков.

На этот нюанс обратила внимание зоркая журналистка Bloomberg Дженнифер Эпштейн. Кадры облаченных в синие носки с голубыми собачками ног Байдена девушка разместила в своем микроблоге в "Твиттер".

Для важного мероприятия американский политик выбрал одеяние в сине-голубых тонах, так что носки из общей цветовой композиции не выбивались.

Под постом началось бурное обсуждение инцидента. Некоторые американцы отметили, что с радостью будут обсуждать условные "носки президента", лишь бы прекратились потоки лжи, которые изливаются на избирателей.

"Я очень рад поговорить о президентских носках. Носки вместо лжи, которая извергалась бесконтрольно", "Ах, как мне не хватало веселья с причудливой модой высокопоставленных государственных деятелей", "Намного больше воодушевляет, чем каждый день беспокоиться о том, какой новый ужас собираются причинить американскому народу обидчики", – делятся впечатлениями рядовые американцы.

К слову, несмотря на то, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать результаты выборов, его администрация уже приступила к процедуре передачи власти Джо Байдену.

Ольга ФЕДОРОВА

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