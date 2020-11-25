Демократ отменит указы бывшего американского лидера

Первые 100 дней на посту президента США Джо Байден намерен посвятить проблеме иммиграции, улучшению экологической обстановки в стране и борьбе с коронавирусом. Своими планами поделился политик в интервью американскому телеканалу.

Демократ рассказал, что собирается отменить некоторые указы своего соперника Дональда Трампа об окружающей среде. По мнению Байдена, из-за действий экс-президента агентство ее по охране буквально "выпотрошили".

При этом расследование в отношении Трампа после прихода к власти объявивший себя будущим президентом политик пообещал не проводить. По его словам, он сосредоточится на том, чтобы вернуть обществу уверенность в себе. Байден добавил, что его коллега проводил политику "одиноких" Соединенных Штатов, что существенно отличается от правления Барака Обамы, у которого демократ восемь лет работал вице-премьером.

Кроме того, Байден пообещал американцам провести миграционную реформу, чтобы 11 млн проживающих в США без регистрации могли получить гражданство. Также политик планирует помочь властям штатов в борьбе с коронавирусом, сообщил он NBC.

СМИ отметили, что после ухода Трампа Байден столкнется со множеством трудностей из-за своего коллеги.