В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"

В Европарламенте допустили отказ от завершения строительства "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Судьба газопровода решится в ближайшие месяцы

Россия в скором времени может столкнуться с новыми проблемами. ЕС может ввести новые ограничительные меры против Москвы из-за Алексея Навального. Однако большей трудностью может стать решение Европы похоронить "Северный поток – 2" под давлением почти официально избранного президента США Джо Байдена. Такое развитие событий не исключает депутат Франции, член комитета Европарламента по международным делам Тьерри Мариани.

По его словам, ситуацию ухудшает тот факт, что Европа хочет больше заботиться об экологии и закупать американский сланцевый газ. К тому же, отметил депутат, многие страны в ЕС противятся завершению проекта. 

Мариани подчеркнул, что Байден, как глава Белого дома, будет более решительным и жестким в отношении России, а Вашингтон же заинтересован в том, чтобы "СП-2" не запустили. Депутат полагает, что США попробуют помешать строительству с помощью союзников в Европе. А на вопрос журналиста "Известий", считает ли он, что проект завершить не удастся, Мариани ответил "вполне возможно". 

Однако эксперт указал на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в Европе слишком влиятельна, поэтому она вполне способна победить в схватке с США за "СП-2". 

Что касается новых санкций против РФ из-за российского оппозиционера, член комитета Европарламента обратил внимание на то, что они могут быть приняты. Ведь ЕС с помощью рестрикций влияет на внешнюю политику. Однако сначала необходимо дождаться результатов расследования того, что же все-таки произошло с Алексеем Навальным. 

Тем временем немцы начали сомневаться в отношениях с США из-за "Северного потока – 2". 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Вячеслав Москва
Кастрюлеголовый, если твоё мнение кому-то будет интересно, тебе его скажут.
простите, думаю мнение кастрюли внизу никому не интересно )
Вячеслав Москва
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Ростов
Ломанулось кацапам . Хотя этих денеги упалибы в карманы царских бояр.
Кастрюлеголовый, если твоё мнение кому-то будет интересно, тебе его скажут.
Ростов
Ответить
Ломанулось кацапам . Хотя этих денеги упалибы в карманы царских бояр.
СтарЫй
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Пиндосы схему отработали. Накладывать санкции на Россию малорезультативное дело. они начнут накладывать санкции на договорных партнёров России, чтобы заставить разрывать договора с Россией. В Европе дружно лягут под такой расклад. Откажутся по возможности от всего что они покупали или продавали в РФ и переключатся на США. находясь в своей системе сами будут производить и сами потреблять. И деньги будут для себя печатать сами.
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