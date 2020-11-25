Кремль напомнил армянскому премьеру, что тесные связи с Западом и выпады в сторону РФ не всегда заканчиваются дружбой

Возобновление карабахского конфликта сопровождалось ожиданием правительства армянского премьера Никола Пашиняна незамедлительной поддержки со стороны России. С первого дня войны Турция объявила, что поддерживает Азербайджан, и Ереван надеялся на прямое участие Москвы в конфликте, пишет обозреватель турецкого издания Daily Sabah Мерве Шебнем Оруч.

Тем не менее, ситуация в Нагорном Карабахе сложилась неожиданным для Армении образом: Кремль не стал участвовать в военном конфликте, так как РФ видела в Пашиняне бархатного "революционера", опирающегося на Запад. К тому же, Россия поддерживает хорошие отношения не только с Ереваном, но и Баку.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что конфликт проходит на территории Карабаха, а не Армении – РФ могла принять участие в войне лишь в случае переноса театра военных действий именно в этом случае. Таким образом, считает обозреватель, слова российского лидера опровергают "международную пропаганду" Еревана и подтверждают, что Нагорный Карабах не является частью Армении.

Глава РФ, пишет Daily Sabah, не только стал вестись на провокацию отдельных государств, которые пытались свести "лбами" Анкару с Москвой, убеждая Ереван в незамедлительной поддержке Москвы, но и преподал Пашиняну своеобразный урок. Президент России напомнил армянскому премьеру выступления с антироссийской риторикой и принятие поддержки Запада для своей "бархатной революции", устроенной в 2018 году.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что заключенное по Карабаху перемирие является лишь затишьем перед очередной бурей.