СМИ: Путин преподал Пашиняну урок за критику в адрес России

СМИ: Путин преподал Пашиняну урок за критику в адрес России
Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремль напомнил армянскому премьеру, что тесные связи с Западом и выпады в сторону РФ не всегда заканчиваются дружбой

Возобновление карабахского конфликта сопровождалось ожиданием правительства армянского премьера Никола Пашиняна незамедлительной поддержки со стороны России. С первого дня войны Турция объявила, что поддерживает Азербайджан, и Ереван надеялся на прямое участие Москвы в конфликте, пишет обозреватель турецкого издания Daily Sabah Мерве Шебнем Оруч.

Тем не менее, ситуация в Нагорном Карабахе сложилась неожиданным для Армении образом: Кремль не стал участвовать в военном конфликте, так как РФ видела в Пашиняне бархатного "революционера", опирающегося на Запад. К тому же, Россия поддерживает хорошие отношения не только с Ереваном, но и Баку.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что конфликт проходит на территории Карабаха, а не Армении – РФ могла принять участие в войне лишь в случае переноса театра военных действий именно в этом случае. Таким образом, считает обозреватель, слова российского лидера опровергают "международную пропаганду" Еревана и подтверждают, что Нагорный Карабах не является частью Армении.

Глава РФ, пишет Daily Sabah, не только стал вестись на провокацию отдельных государств, которые пытались свести "лбами" Анкару с Москвой, убеждая Ереван в незамедлительной поддержке Москвы, но и преподал Пашиняну своеобразный урок. Президент России напомнил армянскому премьеру выступления с антироссийской риторикой и принятие поддержки Запада для своей "бархатной революции", устроенной в 2018 году.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что заключенное по Карабаху перемирие является лишь затишьем перед очередной бурей.

Егор МАЛКОВ

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ГОСТЬ
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ЭТИ АРА НГУТАНТЫ В СЕМИ РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА ВСЕ МЕЧЕТИ ОГРАБИЛИ И ОСКВЕРНИЛИ И МНОГИЕ РАЗРУШИЛИ - ДОМА СЖИГАЮТ - ДЕРЕВЬЯ ПИЛЯТ - ВОТ ЗВЕРИ - А РОССИЯ ИМ ЕЩЁ ПОМОГАЕТ
ГОСТЬ
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ПУТИН ОТОМСТИЛ арамяшке ЗА ТО ЧТО ОН ЭТОТ АРА НГУТАНТ СЖИГАЛ РОССИЙСКИЕ ФЛАГИ - КУСАЛ РУКУ КОТОРАЯ его КОРМИЛА - И ЩАС К СОЖЕЛЕНИЮ КОРМИТ
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