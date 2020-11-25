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Возобновление карабахского конфликта сопровождалось ожиданием правительства армянского премьера Никола Пашиняна незамедлительной поддержки со стороны России. С первого дня войны Турция объявила, что поддерживает Азербайджан, и Ереван надеялся на прямое участие Москвы в конфликте, пишет обозреватель турецкого издания Daily Sabah Мерве Шебнем Оруч.
Тем не менее, ситуация в Нагорном Карабахе сложилась неожиданным для Армении образом: Кремль не стал участвовать в военном конфликте, так как РФ видела в Пашиняне бархатного "революционера", опирающегося на Запад. К тому же, Россия поддерживает хорошие отношения не только с Ереваном, но и Баку.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что конфликт проходит на территории Карабаха, а не Армении – РФ могла принять участие в войне лишь в случае переноса театра военных действий именно в этом случае. Таким образом, считает обозреватель, слова российского лидера опровергают "международную пропаганду" Еревана и подтверждают, что Нагорный Карабах не является частью Армении.
Глава РФ, пишет Daily Sabah, не только стал вестись на провокацию отдельных государств, которые пытались свести "лбами" Анкару с Москвой, убеждая Ереван в незамедлительной поддержке Москвы, но и преподал Пашиняну своеобразный урок. Президент России напомнил армянскому премьеру выступления с антироссийской риторикой и принятие поддержки Запада для своей "бархатной революции", устроенной в 2018 году.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что заключенное по Карабаху перемирие является лишь затишьем перед очередной бурей.
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