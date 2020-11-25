Будущий госсекретарь США рассказал о российских корнях

Будущий госсекретарь США рассказал о российских корнях
Энтони Блинкен. Фото: AP/TASS
Предок Блинкена приехал в Америку в поисках лучшей жизни

Энтони Блинкен, которому будущий президент США Джо Байден предложил возглавить внешнеполитическое ведомство, признал свое российское происхождение.

Выступая на церемонии представления кандидатов на посты в будущем правительстве Байдена, Блинкен сообщил, что имеет российские корни.

"Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке",

– рассказал он в эфире CNN. Он добавил, что Америка оправдала надежды: сын эмигранта Мориса Дональд Блинкен в годы Второй мировой войны служил военной авиации, а затем стал послом. По словам Тони Блинкена, отец является для него героем и образцом для подражания.

В период президентства Барака Обамы Блинкен был замглавы Госдепартамента США. Стал одним из авторов санкционной политики США в ответ на воссоединение Крыма с Россией. 

Эксперты отмечают, что в новую команду Белого дома войдет много знакомых лиц. При этом правительства Байдена будет отвечать всем запросам американских меньшинств. О своих первых шагах в качестве президента США Байден рассказал накануне.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Эти Блинкины мужики в юбках Могут только брехать
Васья
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Так и думал,что Блинкин,сын поедающего блины...
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