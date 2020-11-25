Чем Дмитрий Медведев поразил Барака Обаму: экс-президент США ударился в откровения

Чем Дмитрий Медведев поразил Барака Обаму: экс-президент США ударился в откровения
Дмитрий Медведев и Барак Обама. Фото: Pete Souza/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ожидания американского политика не совпали с действительностью

Бывший президент США Барак Обама считает, что занимавший пост главы России Дмитрий Медведев вынужденно придерживался официального курса политики Москвы, хотя сам исповедовал другие взгляды.

В своих мемуарах Обама вспоминает, как на первой двусторонней встрече Медведев обвинял власти Грузии в конфликте 2008 г. и называл российских военных освободителями.

"Он как будто пытался показать мне, что и сам не верит ни одному своему слову",

– поделился наблюдениями Обама. Впрочем, по его словам, Медведев смог его удивить, когда предложил американским войскам использовать воздушное пространство России для переброски солдат и техники в Афганистан, а также согласившись "действовать гибко" в отношении иранской ядерной программы.

Кроме того, Медведев сумел поразить Обаму своими вкусами: он одевался в "модные костюмы европейского кроя", интересовался Кремниевой долиной, любил тяжелый рок и даже жил не в деревенском загородном доме, как ожидал Обама, а в большом поместье, окруженном деревьями. По признанию экс-главы США, у него с Медведевым было много общего, пишет "Украина.ру".

Ранее Обама выпустил книгу воспоминаний "Земля Обетованная", в которой охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как "уличного босса", а Россию назвал не мировой, а региональной державой. По мнению экспертов, Обама затаил обиду на Путина, когда тот отказался выдать США беглого разведчика Эдварда Сноудена.

Николай ВИКТОРОВ

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