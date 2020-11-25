Познер обвинил православие и большевиков в бедах России

Познер обвинил православие и большевиков в бедах России
Владимир Познер. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Время улучшения ситуации в стране наступит уже скоро

Многие жители России привыкли смотреть на страну через очень темные очки, критикуя ее и ставя в пример Германию. Однако это сравнение некорректно, считает телеведущий и политический обозреватель Владимир Познер.

Он согласен, что экономическое развитие России ниже, чем многих западных стран. Но корни этого явления давние:

"То тому есть, на мой взгляд, два объяснения. Первое - это принятие православия. Второе, это приход к власти большевиков и советский период",

заявил Познер. В то же время он напомнил, что уровень жизни в Германии сейчас – один из самых высоких в мире, он заметно ниже даже в других странах ЕС. Это можно объяснить тем, что после Второй мировой войны немцам помогали восстанавливаться США – страна, на территорию которой не упала ни одна бомба. А Советскому союзу, понесшему наибольшие потери в борьбе за победу, пришлось подниматься из руин самостоятельно.

По мнению Познера, за последние 30 лет наша страна продвинулась далеко вперед. А когда к власти придут люди, уже не имеющие советского менталитета, жизнь в России изменится к лучшему.

Ранее Познер указал на признаки зарождения фашизма в США. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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православию нужна реформация. Александр Мень рано пришел. Убили...
Гость
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"жизнь в России изменится к лучшему" для кого? Богатые станут ещё богаче, бедные ещё беднее. Он всегда был обласкан властью, как Михалков, Кончаловский и иже с ними.
Гостьминки
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В России одна беда это дураки. Другая беда это дураки на дорогах. Нужна селекционная работа по искоренению таких, как впрочем и таких паразитов как он. А православие всегда была основой все6о лучшего. Но власть дураков умудрилась и имидж церкви испортить.
Гость
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Гнать эту тварь из России.
Гость
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При чем здесь православие? Он не указал, а в какую веру должны верить россияне? Во многих странах много религий и они живут нормально. Вот , кажется , если бы у нас в стране было бы меньше гадалок и предсказателей вроде Познера, было бы лучше.
Гость
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Сейчас бардак в стране, а после ухода из жизни "Совков", будет конец России, потому что патриотов больше не будет, а законы и сейчас исполняют и соблюдают в большей части "Совки". А вы слишком далеки от народа и в прямом и переносном смысле. Думаю впереди - хаос с такой демократией
М
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с каких пор мнение этого иудея в россии стало настолько уважаемым чтобы его транслировать?
хозяева *утро* тоже в кипе?
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