Незалежная опасается за свое существование из-за развязанных рук ядерных держав

Причина официального выхода Соединенных Штатов из Договора о РСМД кроется не только в том, что Россия приступила к обновлению ядерного потенциала, но и развитии в РФ средств, неподконтрольных международным договоренностям, пишет "Главред". Временные соглашения между Москвой и Вашингтоном о переходе к ограничению наступательного вооружения и приостановке его наращивания – жест доброй воли, призванный остановить намеченную оружейную гонку, отмечает издание.

В перспективе же новый договор вполне реально заключить – скорее всего, речь пойдет о поиске новых подходов Штатов в отношениях с Россией. К тому же, Джозеф Байден не имеет никаких иллюзий в этом вопросе, обладая более богатым политическим опытом, нежели Дональд Трамп.

Тем не менее, главная опасность заключается не в стратегическом вооружении, а тактическом оружии. Отказ от ограничений военного потенциала снижает порог, установленный на использование ядерных зарядов в отдельных боевых конфликтах.

Как пишет "Главред", ядерная доктрина РФ содержит пункт, в котором указывается, что Москва может применять ядерное оружие в случае угрозы существования России как государства – даже если речь идет о неядерном конфликте.

В таком случае, заявляет источник, под угрозой может оказаться Украина. В 2008 году украинский публицист Игорь Джадан написал в своей статье "Операция "Механический апельсин" о "российской агрессии", которая могла бы заставить руководство Незалежной капитулировать и ядерным ударом отказаться от вмешательства в зону интересов РФ. Однако в настоящее время такой вариант маловероятен.

Тем не менее, считает обозреватель, если РФ начнет рассматривать "точки" для нанесения ядерного удара, Украина займет одно из первых мест.

Ранее американское издание The Raw Story заявляло, что инициированный Трампом выход из Договора РСМД стал медвежьей услугой, оказанной его преемнику Джо Байдену.