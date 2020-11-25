Насолить перед уходом: команда Трампа подготовила новый пакет санкций против России

Насолить перед уходом: команда Трампа подготовила новый пакет санкций против России
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Москву наказывают за военное сотрудничество с Китаем

США могут ввести новые антироссийские санкции до смены администрации Белого дома. Черновой вариант президентского законопроекта уже готов. В нем предусмотрены меры против Минобороны РФ.

Команда Дональда Трампа предлагает внести в черный список 28 российских организаций и предприятий из авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, а также некоторые научные центры и центры по приборо– и двигателестроению, сообщает РИА "Новости".

Помимо структур Минобороны, в черновом варианте нового санкционного списка фигурируют два института "Росатома", принимавшие участие в создании перспективных вооружений, и два предприятия "Роскосмоса" – научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Под санкции может попасть также одно из ФГУП – в документе отмечается, что предприятие связано с кремлевской администрацией.

Кроме того, американская сторона хочет ввести ограничения против предприятий гражданского авиастроения России: производителей вертолетной техники и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Отмечается, что команда Трампа готовит санкции против Китая, а попавшие в черный список российские компании сотрудничают с КНР по военной линии.

Ранее аналитики заметили, что Трамп стремительно портит отношения с Россией перед уходом с поста президента, чтобы насолить своему преемнику Джо Байдену. Аналогично поступал, кстати, и предшественник Трампа Барак Обама. За месяц до своей отставки он ввел рестрикции против России и выслал 35 российских дипломатов. До вступления в должность Трамп обещал пересмотреть решения Обамы, но после инаугурации, напротив, лишь регулярно расширял санкции.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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За то на Российских биржах свободно торгуются акции Американских военных компаний.
Гость
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Гость
Придурок Трамп пусть ещё объявит войну Китаю и России за день до ухода.
Трамп далеко не придурок - он все делал правильно, единственной его ошибкой было то, что он сразу беспощадно не раздавил всю эту БЛМ-погань. Трампа можно сравнить с римским императором Аврелианом, который точно так же пытался оградить страну от черной иммиграции, прекратить опустошительные войны, вновь сконцентрировать расползающуюся мощь Рима. После инициативы Байдена о даровании гражданства еще 11 миллионам черножопых белые американцы еще долго будут сожалеть об уходе Трампа.
Гость
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Придурок Трамп пусть ещё объявит войну Китаю и России за день до ухода.
ГОСТЬ
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эти два старых маразматиков друг другу подлянки делают - а страдает РОССИЯ - ПОРА УЖ И ДОЛБАНУТЬ ИХ ЭТИХ ПИНДОСОВ
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