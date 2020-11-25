Война США с Россией может начаться в Японском море – эксперт

Война США с Россией может начаться в Японском море – эксперт
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва слишком мягко ответила на американскую провокацию

Столкновение интересов РФ и США может привести к войне в Японском море. США уже продемонстрировали отказ уважать российские границы. Дальнейшие провокации могут потребовать силового ответа.

Вторжением своего эсминца "Джон Маккейн" на два километра вглубь территориальных вод России в заливе Петра Великого Вашингтон показал, что не считает эту акваторию российской. Американцы этого даже не скрывают: по словам командования Седьмого флота, их эсминец участвовал в операции по обеспечению свободы навигации, а территориальные претензии России избыточны, указывает военный обозреватель Виктор Баранец.

Вообще, углубление части морского пространства в сухопутную территорию одного государства признается историческим заливом, на который распространяется суверенитет этого государства, поясняет "КП" доктор географических наук Александр Павлов. На этом основании в 1984 г. СССР объявил залив Петра Великого в Японском море своим. Возражений тогда ни от кого не последовало.

Сейчас США решили оспорить права РФ, но не цивилизованным способом – в суде, а военным. Цинизм, с которым они сообщили о намерении бороться в этом районе за свободное судоходство, означает, что такие провокации продолжатся, считает военный эксперт Константин Сивков.

"Действия России в ответ на провокацию – законные, но, на мой взгляд, мягкие. В будущем нужно быть готовыми принимать и еще более решительные меры",

– указал Сивков. Иначе говоря, России нужно быть готовой ответить оружием на военную агрессию США. 

О том, что российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" прогнал из залива Петра Великого американский военный корабль "Джон Маккейн", Минобороны РФ сообщило накануне. Вашингтон с такой трактовкой событий не согласен.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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О да, что Баранец, что Сивков - оба величайшие гении военной науки. Особенно понравилось вот это: "в 1984 г. СССР объявил залив Петра Великого в Японском море своим" - дорогие товарищи, а вы разве не заметили, что сесесесера уже почти 40 лет как не существует?
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