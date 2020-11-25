Холодная война Москвы и Вашингтона с приходом Байдена превратится в "ледяную" - сенатор

Холодная война Москвы и Вашингтона с приходом Байдена превратится в "ледяную" - сенатор
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Со сменой власти в Штатах отношения между странами станут еще более напряженными

Администрация Дональда Трампа, которая уже приступила к процедуре передачи власти Байдену, решила все-таки перед уходом ввести новые антироссийские санкции. Не исключено, что демократ продолжит этот курс, причем более активно, чем его предшественник, считает Алексей Пушков. 

В таком случае высока вероятность, что отношения между Россией и США станут настолько напряженными, что холодная война превратится в ледяную, отметил Пушков в своем телеграм-канале, комментируя новый санкционный список США. 

К слову, предварительный вариант законопроекта уже готов. Администрация Дональда Трампа планирует ввести санкции против 28 российских организаций, научных центров и предприятий из авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли.

Также в списке фигурируют институты "Росатома" и предприятия "Роскосмоса". Также администрация президента хочет внести в черный список предприятия гражданского авиастроения России, которые занимаются производством вертолетной техники и авиадвигателей. 

По мнению экспертов, Трамп намеренно портит отношения с Россией, пытаясь таким образом насолить своему конкуренту Джо Байдену. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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