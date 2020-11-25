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Украина объявила недействительными на своей территории российские паспорта, выданные гражданам в Ростовской области и Краснодарском крае.
Таким образом, они оказались в статусе крымчан и не смогут въехать в Незалежную, сообщает издание "Свободная пресса".
Следовательно, украинский кабмин отказал в праве посещать малую родину большинству граждан-переселенцев с Донбасса.
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