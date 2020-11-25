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Руководитель Магаданской области Сергей Носов примет участие в
прямом эфире, который запланирован на четверг, 26 ноября. Мероприятие начнется
в 11:00 по мск.
Организацией прямой линии с губернатором региона занимается глава отдела региональных программ Экспертного института социсследований Дарья Кислицына.
Об этом Кислицына рассказала на своей странице в соцсети. Она отметила, что с главой региона будут обсуждены самые важные для жителей области вопросы.
В частности, Носов прокомментирует ситуацию на рынке труда и расскажет о перспективах в данной области. Глава региона также сообщит о механизмах, которые используются в целях привлечения специалистов на работу в Магаданскую область.
Кроме того, будут подробно обсуждены меры поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор также поделится своей оценкой ситуации с коронавирусом в регионе.
Кислицына предложила всем заинтересованным подключаться к эфиру и задавать вопросы.
Напомним, Сергей Носов стал губернатором Магаданской области в сентябре 2018 года.
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