Глава Магаданской области проведет прямой эфир с жителями

Глава Магаданской области проведет прямой эфир с жителями
Сергей Носов. Фото: URA.RU/TASS
Губернатор лично ответит на волнующие граждан вопросы

Руководитель Магаданской области Сергей Носов примет участие в прямом эфире, который запланирован на четверг, 26 ноября. Мероприятие начнется в 11:00 по мск.

Организацией прямой линии с губернатором региона занимается глава отдела региональных программ Экспертного института социсследований Дарья Кислицына.

Об этом Кислицына рассказала на своей странице в соцсети. Она отметила, что с главой региона будут обсуждены самые важные для жителей области вопросы.

В частности, Носов прокомментирует ситуацию на рынке труда и расскажет о перспективах в данной области. Глава региона также сообщит о механизмах, которые используются в целях привлечения специалистов на работу в Магаданскую область.

Кроме того, будут подробно обсуждены меры поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор также поделится своей оценкой ситуации с коронавирусом в регионе.

Кислицына предложила всем заинтересованным подключаться к эфиру и задавать вопросы.

Напомним, Сергей Носов стал губернатором Магаданской области в сентябре 2018 года.  

Ольга ФЕДОРОВА

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