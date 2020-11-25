В будущей войне с Западом России отойдет 80 процентов территорий Украины - Жириновский

В будущей войне с Западом России отойдет 80 процентов территорий Украины - Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Противостояние намечено на лето будущего года

России не избежать войны с Украиной, куда ввяжутся армии Польши и Германии, в результате чего РФ сможет прирасти примерно 80% украинской территории. Противостояние начнется летом 2021-го или 2022 года. С таким прогнозом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в кулуарам Госдумы.

По его словам, сначала ВСУ нападут на Крым и Донбасс.

"Мы встаем на защиту, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия. Все на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польская армия тоже гибнет", – цитирует "ПолитНавигатор" Владимира Вольфовича.

Согласно его сценарию, дальше в военные действия втягивается Германия, однако после столкновения с российскими войсками стороны договариваются о разделе Незалежной. По его мнению, из пяти западных областей соборной будет образовано новое государство Галиция. Именно его примут в НАТО и Евросоюз.

"А 70-80% Украины войдут в состав России как области", – заявил политик.

Жириновский не исключил, что в этот сценарий может быть включен "молдавский сюжет".

Позже в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" лидер ЛДПР отметил, что подобное развитие событий на украинском направлении должно было начаться уже 22 июня 2018 г. – "специально именно в этот день". Жириновский подчеркнул, что об этом ему "весной сообщили". Кто с ним поделился такими сведениями, он не уточнил.

Ранее британская газета Daily Express опубликовала статью о вчерашней провокации американского эсминца "Джона Маккейна" в заливе Петра Великого в Японском море в отношении России, когда корабль Пентагона забрался на два километра вглубь наших территориальных вод. Издание полагает, что данный инцидент вполне мог привести к Третьей мировой войне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Не надоело паясничать?
Гость
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Когда будешь лечится от ковида, не забудь хорошенько вылечить голову. А впрочем тебе только гильтина поможет, дуб ты российский.
Гость
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Жирик как обычно жжот напалмом. А где его великая фраза: каждому сапогу по океану !
Гость
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Курс лечения Жирику надо менять на 180 градусов. Старые таблетки ему уже не помогают, а лишь вызывают расстройство кишечника. Мозжечок Вольфовича отравлен токсином, выделяемым брожением фекалий. Газы, блуждающие по организму, находят выход через ротовое отверстие. Ему нужна срочная госпитализация с последующим захоронением праха в ближайшем нужнике.
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