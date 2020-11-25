Украина обвинила Кремль в дискредитации Зеленского

Украина обвинила Кремль в дискредитации Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве обнаружили критику властей Незалежной со стороны Москвы в плане борьбы с COVID-19

На Украине новая зрада – Кремль обижает президента Владимира Зеленского, военное и гражданское руководство соборной, ругает соседей за неправильные решения в области борьбы с коронавирусом и, вообще, очерняет Незалежную перед Западом. С таким заявлением неожиданно, вероятно, расправившись со всеми иными проблемами, выступила сегодня пресс-служба Главного разведуправления (ГУР) Минобороны.

Там считают, что в последнее время Россия "активизировала меры по дискредитации" верхушки госвласти страны, используя для этого внутри соборной пророссийские медиа, журналистов и агентов влияния.

"Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ", – говорится в сообщении.

Где этот военный "фронт", украинские разведчики не раскрывают.

Зато в релизе указывается, что отдельным направлением дискредитации отечественного истеблишмента является критика их действий по решению насущных социальных и экономических проблем, включая те, что связаны с эпидемией COVID-19.

И все это на фоне усилий пана Зеленского, Минобороны и военной разведки по повышению эффективности "действий по отражению российской вооруженной агрессии" и внедрения реформ, направленных на перелицовку армии под стандарты НАТО.

"Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей на Украине", – пишут разведчики, как будто боятся, что этой победы случайно не увидят граждане Незалежной.

В ведомстве уверены, что с 2014 г. украинцы научились распознавать правду и ложь, приобретя иммунитет от "российской пропаганды".

Авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога" предположили, что в военной разведке Минобороны у кого "рыльце опушилось". И тут же утешили служивых:

"Панове, успокойтесь, вы все настолько одаренные, что дискредитировать вас не нужно, вы сами прекрасно справляетесь с самозакапыванием".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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