Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили

Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
Джо Байден. Фото: Greg Nash - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная уже сыграла свою роль

Радость украинцев от того, что выборы президента США выиграл их бывший куратор Джо Байден, преждевременна. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. По его мнению, Вашингтон уже отыграл украинскими картами, больше Киев ему не нужен.

Считать, что раз Байден публично патронировал майдан, будучи вице-президентом, то он продолжит уделять много внимания Украине и в должности президента США, по меньшей мере, наивно.

"Эти ожидания напоминают (…)  женщин, которые всегда с интересом смотрят порнографические фильмы до конца: а может, он на ней женится?"

– сравнил Кедми. Он уверен, что на Незалежной Вашингтон "жениться" не собирается. Свою "историческую миссию" для США она уже выполнила – навредила России. У Байдена на посту президента сейчас другие задачи: сложная ситуация внутри страны, обострение отношений с Китаем, ослабление связей с ЕС, иранская угроза. Ему не до Украины.

Это не означает, что Запад не попытается использовать Незалежную в своих интересах. Сейчас США прикидывают, как использовать украинское воздушное пространство и придумывают положения об "особом статусе" партнера НАТО, который позволил бы пользоваться ее территорией в обход утвержденных правил, отметил Кедми в эфире программы "Поле Куликово". 

Ранее эксперты предсказали обострение внутриполитической борьбы на Украине: Владимир Зеленский и Петр Порошенко будут стараться завоевать симпатии новой американской администрации, что может вылиться в популистские лозунги и необдуманные решения. 

Николай ВИКТОРОВ

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