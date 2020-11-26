Незалежная уже сыграла свою роль

Радость украинцев от того, что выборы президента США выиграл их бывший куратор Джо Байден, преждевременна. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. По его мнению, Вашингтон уже отыграл украинскими картами, больше Киев ему не нужен.

Считать, что раз Байден публично патронировал майдан, будучи вице-президентом, то он продолжит уделять много внимания Украине и в должности президента США, по меньшей мере, наивно.

"Эти ожидания напоминают (…) женщин, которые всегда с интересом смотрят порнографические фильмы до конца: а может, он на ней женится?"

– сравнил Кедми. Он уверен, что на Незалежной Вашингтон "жениться" не собирается. Свою "историческую миссию" для США она уже выполнила – навредила России. У Байдена на посту президента сейчас другие задачи: сложная ситуация внутри страны, обострение отношений с Китаем, ослабление связей с ЕС, иранская угроза. Ему не до Украины.

Это не означает, что Запад не попытается использовать Незалежную в своих интересах. Сейчас США прикидывают, как использовать украинское воздушное пространство и придумывают положения об "особом статусе" партнера НАТО, который позволил бы пользоваться ее территорией в обход утвержденных правил, отметил Кедми в эфире программы "Поле Куликово".

Ранее эксперты предсказали обострение внутриполитической борьбы на Украине: Владимир Зеленский и Петр Порошенко будут стараться завоевать симпатии новой американской администрации, что может вылиться в популистские лозунги и необдуманные решения.