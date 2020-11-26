Односторонние карательные меры мешают странам восстанавливаться после пандемии

Заявления американских властей, что их рестрикции против отдельных стран никак не вредят простому народу, не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его данным, односторонние ограничительные меры США и ЕС негативно сказываются на гуманитарной ситуации в целых регионах.

"Это нелегальные ограничения и принудительные меры со стороны США и ЕС на самом деле представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности",

– заявил Небензя, выступая на неформальной встрече Совбеза ООН. От незаконных односторонних ограничений против других стран, которые США и ЕС называют "международными", страдает население Латинской Америки и Европы, Африки и Ближнего Востока, передает РИА "Новости". Особенно это опасно сейчас, когда весь мир охвачен эпидемией коронавируса.

Небензя предложил членам Совбеза использовать механизмы ооновских институтов по мониторингу, которые могли бы оценить влияние односторонних карательных мер на восстановление стран после эпидемии COVID-19 и подсчитать уже нанесенный ущерб.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил мировым лидерам установить так называемые "зеленые коридоры" для поставок продовольствия и лекарств в страны, торговля с которыми запрещена различными санкциями. Идея главы России понравилась не всем.