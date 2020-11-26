"Курс на разжигание войны": немцы накинулись на США после вторжения эсминца в воды РФ

"Курс на разжигание войны": немцы накинулись на США после вторжения эсминца в воды РФ
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пользователи из ФРГ не оценили выходку американского флота

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на недавний инцидент, произошедший в Японском море с американским эсминцем "Джон Маккейн", ретировавшимся в сторону нейтральных вод из-за вторжения в водную границу России.

Напомним, 24 ноября противолодочник "Адмирал Виноградов" задержал в акватории залива Петра Первого американский эсминец, который пересек водную границу РФ вглубь на 2 км. После предупреждения о готовности к таранному маневру "Джон Маккейн" развернулся в сторону от российских границ и ушел в нейтральные воды.

По мнению многих читателей немецкого издания Die Welt, появление американского флота на территории РФ вызывает вопросы. А поведение Соединенных Штатов, устраивающих провокации, довольно сильно смущает европейских союзников.

"Все, они теперь снова "Плохие россияне!" Следует подумать о том, что происходит, когда российский ракетный крейсер приближается к Перл-Харбору", – считает один из пользователей.

" Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли средства массовой информации этим восторгаться, когда действительно грянет гром, – заявляет читатель.

"Мировое сообщество с радостью обойдется без "ведущей роли" Штатов. Ничем, кроме хулиганства в тех сферах, которые американцев не касаются, они не занимаются", – считает другой.

"Вы должны знать точное положение. На первый взгляд, там километров 40 или 50 от Владивостока, мне тоже было бы страшно. Вы представьте, что российский флот курсирует между Флоридой и Багамами", – отметил подписчик.

"Смущает то, что США нужны такие провокации. Последний триумф Трампа – потопить "Маккейна"? – вопрошает немецкий читатель.

Ранее Daily Express писало, что инцидент в Японском море может привести к третьей мировой войне.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
офигеть, немецкие читатели подали голос:). Клоуны немецкие. А российская желтая пресса подхватила. Давно ли Вы россияне немцев то полюбили?
похоже ты сам недолюбленый, либо перелюбленый через задний двор)
Гость
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Американский режим стал посмешищем для всего мира! :))))))))
Жалкое зрелище.
Гость
Ответить
офигеть, немецкие читатели подали голос:). Клоуны немецкие. А российская желтая пресса подхватила. Давно ли Вы россияне немцев то полюбили?
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