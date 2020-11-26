Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

В мире растут русофобские настроения. Власти разных стран идут на невыгодные для своего народа решения, лишь бы не сотрудничать с Россией. Причины этого кроются в грамотно построенной пропаганде, корни которой пустил Гитлер.

Россия первой сделала вакцину от Сovid-19 и предложила ее всем остальным. Но ЕС, в том числе Чехию, предложение не может заинтересовать, даже если речь будет идти о выживании, просто потому что эта вакцина русская, пишет чешское издание Haló noviny.

И так во всех сферах. Достраивать АЭС "Дукованы" будет американская компания, хотя все понимают риск, ведь американские технологии придется стыковать с уже имеющимися советскими. Но вариант обратиться к "Росатому" даже не рассматривался.

Под предлогом некой угрозы Чехию склоняют закупать американское оружие. Ей придется заплатить по 1,16 миллиарда крон за каждый из 12 вертолетов США в 2021 г. – это четверть суммы, которую местные власти могут позволить себе выделить на развитие города Острава.

"Да, вертолеты нам будут бесполезны, но почему бы не порадовать военпром США",

– отмечается в статье. Как в чешском обществе укоренились такие антироссийские настроения, понять несложно. Эта пропаганда идет с гитлеровских времен. В день нападения Германии на СССР Геббельс объявил по радио:

"Это не война за скипетр и трон. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего".

Идеи Третьего Рейха оказались живучи. Их подхватили за океаном. Госсекретарь Мадлен Олбрайт на рубеже веков не раз повторяла, что у России "слишком много богатств для одной страны". Вот и причина евроатлантических антироссийских идей, о цене которых никто уже не думает.

Ранее польский историк призвал Варшаву учиться на своих ошибках, а не сваливать причину всех бед на Россию.