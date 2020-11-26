Антибелорусские акции вызвали протест в Минске

Посла Украины вызвали на ковер

Белоруссия высказала крайнее недовольство Украине в связи с серией акций, направленных против посольства РБ в Киеве. Посол Украины в в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту.



В документе отмечается, что "противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей".

В Минске рассчитывают, что украинские власти будут в состоянии обеспечить "на надлежащем уровне" безопасность белорусской дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, в Белоруссии ждут правовой оценки украинских органов безопасности в связи с нападениями на консульство РБ во Львове.

Ранее от действий неизвестных пострадало белорусское посольство в Литве – здание закидали картошкой.

На Украине не признали итоги выборов главы Белоруссии и не считают Александра Лукашенко президентом.