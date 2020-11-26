Затронув одну из острых тем, президент Белоруссии не поскупился на добрые слова

Александр Лукашенко рассыпался в похвалах России за ее действия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. На встрече с главой МВД РФ Сергеем Лавровым он лестно высказался о достижениях нашей страны в этом вопросе и поделился собственными мыслями.

Поздравив Россию с успехом ("молодцы"), белорусский президент отметил, что наверняка будут издержки и критика. Однако бойня в регионе прекратилась и люди не гибнут во многом благодаря РФ. И хотя впереди долгий и непростой путь по нормализации отношений на Кавказе, "это очень позитивный и хороший знак", заявил Лукашенко, добавив, что в его Республике придерживаются такой же позиции.

Также глава Белоруссии сообщил. что ему хорошо известны проблемы Кавказского региона, так как сам был долго и глубоко погружен в них. Обсуждал это и с главами России, Армении, Азербайджана. И теперь Александр Григорьевич "очень доволен" тем, как разрешился кризис.

Затем Лукашенко сказал, что конфликт в Нагорном Карабахе – не единственная проблема в современном мире. По его словам, вызовов слишком много, и они известны. Белоруссия всегда готова следовать своим путем, при желании России – рядом с нею преодолевать трудности: и коронавирусную пандемию, и претензии, в первую очередь США, на мировое господство, чего в Республике не приветствовали и не станут, заключил президент, передает БелТА.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что в том случае, если Александр Лукашенко и по-прежнему будет держаться за власть, Запад может ввести против России новые санкции. И предложил ему эмигрировать в нашу страну.

Накануне сообщалось о двойном подтексте визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск. Говорилось, что российский министр должен передать белорусскому президенту, что Москва недовольна из-за того, что он не выполнил обязательств – о постепенной передаче власти, объявлении народу дат референдума по Конституции и досрочных президентских выборов.