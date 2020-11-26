Азербайджан выступил против участия Франции в урегулировании по Нагорному Карабаху

Баку отказывается от посреднических услуг Парижа

Франция не должна быть членом Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. К такому мнению пришли в парламенте Азербайджана.

Милли Меджлис принял в четверг, 26 ноября, заявление, в котором призвал правительство Азербайджана обратиться в ОБСЕ с требованием вывести Францию из состава сопредседателей в Минской группе. Парламентарии также выразили протест французским законодателям, которые накануне приняли резолюцию, призывающую признать Нагорный Карабах, передает "Спутник. Азербайджан".

Ранее в Баку заявили, что смотрят на резолюцию Сената Франции, как на "обычный листок бумаги".

В Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в качестве сопредседателей входят Россия, США и Франция как представитель европейского сообщества.

