Азербайджан выступил против участия Франции в урегулировании по Нагорному Карабаху

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Франция не должна быть членом Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. К такому мнению пришли в парламенте Азербайджана.

Милли Меджлис принял в четверг, 26 ноября, заявление, в котором призвал правительство Азербайджана обратиться в ОБСЕ с требованием вывести Францию из состава сопредседателей в Минской группе. Парламентарии также выразили протест французским законодателям, которые накануне приняли резолюцию, призывающую признать Нагорный Карабах, передает "Спутник. Азербайджан". 

Ранее в Баку заявили, что смотрят на резолюцию Сената Франции, как на "обычный листок бумаги".

В Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в качестве сопредседателей входят Россия, США и Франция как представитель европейского сообщества. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Стас
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Эта резолюция действует только на пользу России и Турции, дает России шанс на усиление отношений с Турцией и Азербайджаном и вообще на закрепление за ней инициативы. Это очень серьезная ошибка Франции, сенат пошел на поводу у армянского лобби и тем самым лишил французскую сторону очень важного статуса участника политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это больше, чем глупость.
Время
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Призывом к правительству признать "независимость" фейкового режима "НКР" сенат Франции пошел против собственного народа.

Данная резолюция противоречит коренным, глубинным интересам Франции и французского народа. Скорее она была принята под действием определенных лоббистских кругов, и даже среди самого французского политического класса есть по этому поводу неприятие.
Время
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Призыв сената к правительству - это некая форма компенсации за то, что проблема прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном была решена без участия Франции. На самом деле участие Франции и не было нужно для того, чтобы остановить войну, но часть сенаторов посчитала, что по этому поводу необходимо предпринять какой-либо ответный шаг. На урегулирование эта позиция сената никак не влияет, стратегия, которая была выработана с участием России, Азербайджана и Армении продолжит исполняться.
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