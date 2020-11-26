В Киргизии задумали отказаться от русского языка

В Киргизии задумали отказаться от русского языка
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Граждан республики хотят принудить использовать родную речь

Русский язык не должен быть государственным в Киргизии. Об этом заявил член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев в четверг, 26 ноября.

По его мнению, киргизский язык утратил свое значение. Молодые граждане страны перестали на нем разговаривать, предпочитая использовать русский. Поэтому нужно срочно менять положение дел и оставлять государственным только киргизский.

"У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть",

приводит агентство "24.kg" слова Торалиева.

Он признал, что его предложение "радикально", но только такими насильственными методами можно заставить граждан страны учить киргизский язык, считает общественный деятель.

В октябре 2020 г. и.о. президента республики Садыр Жапаров на встрече с послом РФ заверил, что русский язык сохранит в Киргизии официальный статус, поскольку две страны тесно связаны во всех сферах деятельности. 

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов, начавшихся в стране после сентябрьских выборов в парламент. Пришедший ему на смену Жапаров объявил о реформе Конституции. Проект нового основного закона республики недавно был вынесен на общественное обсуждение.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Странно, что в Киргизии он был государственным.
Ну а как вы себе представляете аульный бытовой язык в сфере государства.. Хохлы уже прочувствовали уже свой язык в сфере медицины. .Там ухохочишься, врачи стараются на русском общаться, по крайней мере в предметной области.. Ну не заточен он под эти вещи, просто не развит.. То же самое у киргизов.. там 30% заимствованных из русского языка. Не есть хорошая идея.. Решаем одну проблему, поучаем в замен три.
Гость
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В Индии английским пользуются, тоже государственный... Это только способствует развитию страны... В случае Киргизии это русский... Не будет русского, значит будет там английский... Ближе все же для киргизов русский. Остальное от лукавого..
Гость
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Гость
Вот, вот потихоньку, потихоньку-начинают пробуждаться. Ну как иначе-что это за страна имеющая свой этнос свою культуру а повсюду "закрепляю" чужой язык в своём законе, в своей национальной республики. Представьте себе Узбекская Республика -государственный язык русский, Киргизия -государственный язык русский, Грузия-государственный язык русский или Молдова-государственный язык русский и т.д.. Хотел-бы кого-то там в ДУМЕ, спросить - это вы считаете нормально? Ало (!) вам ничего не кажется что следует за такими "движениями".Мало того ещё (на определённом уровни в России)-очень больно реагируют
Вторым государственным, заметьте. Как, например, и в Финляндии. В Швейцарии их вообще 4. Вам это тоже кажется ненормальным?
Гость
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Вот, вот потихоньку, потихоньку-начинают пробуждаться. Ну как иначе-что это за страна имеющая свой этнос свою культуру а повсюду "закрепляю" чужой язык в своём законе, в своей национальной республики. Представьте себе Узбекская Республика -государственный язык русский, Киргизия -государственный язык русский, Грузия-государственный язык русский или Молдова-государственный язык русский и т.д.. Хотел-бы кого-то там в ДУМЕ, спросить - это вы считаете нормально? Ало (!) вам ничего не кажется что следует за такими "движениями".Мало того ещё (на определённом уровни в России)-очень больно реагируют
Гость
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Только потом миротворцев не просите
Гость
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Странно, что в Киргизии он был государственным.
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