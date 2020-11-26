Разговор Путина и Макрона снова слили: кто пытается разрушить отношения двух стран

Разговор Путина и Макрона снова слили: кто пытается разрушить отношения двух стран
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Французские СМИ исказили содержание беседы политиков

В начале месяца между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном состоялся очередной телефонный разговор. После французские СМИ начали публиковать некоторые детали конфиденциальной беседы, которые к тому же были заметно искажены. В Москве считают, что ее отношения с Парижем пытаются испортить намерено.

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом 7 ноября. В издании Challenges написали, что российский президент попросил своего коллегу о помощи в производстве вакцины. При этом информированный дипломатический источник утверждает, что смысл в публикации был передан неверно – теперь Москва ждет объяснений.

По словам дипломата, подробное содержание бесед, согласно международному протоколу и дипломатическому этикету, публиковать не принято, поэтому вряд ли это сделали французские партнеры. Причем эта утечка – далеко не первая. В сентябре так же слили разговор об инциденте с Алексеем Навальным.

"Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога",

поделился источник в беседе с "Коммерсантом". Он понадеялся, что западные коллеги решат эту проблему и впредь таких неподобающих спекуляций не будет.

Ранее французские СМИ обвинили Москву в "антизападном курсе", в то время как Париж во всю пытается наладить отношения.

Карина СИРАЗОВА

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