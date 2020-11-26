Тихановская отказалась от договоренностей с Россией

Тихановская отказалась от договоренностей с Россией
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
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Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выступила за отмену всех соглашений и договоренностей действующего президента республики Александра Лукашенко. По словам политика, глава государства уже не может пользоваться поддержкой населения.

Тихановская заявила, что все соглашения лидера необходимо пересмотреть. Более того, правительство, которое придет ему на смену, обязано аннулировать все сделки и договоренности своего предшественника, о чем сообщается в Телеграм-канале оппозиционерки.

Политик добавила, что белорусская оппозиция поддерживает дружественные и партнерские связи с Россией, однако государственный суверенитет не может являться "предметом торга".

Ранее стало известно о том, что бывший кандидат на должность президента Белоруссии выступила за признание силовых структур ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями. Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком, пообещавшим ей оказать необходимую поддержку в этом вопросе.

Также Тихановская анонсировала введение новых санкций в отношении действующей белорусской власти со стороны Евросоюза.

Егор МАЛКОВ

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