Лавров рассказал о защите Москвы и Минска от Запада

Лавров рассказал о защите Москвы и Минска от Запада
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Попытки внешнего вмешательства сталкиваются с серьезной преградой

Страны Запада враждебно относятся к России и Белоруссии. Об этом прямо заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в четверг, 26 ноября.

По словам министра, лидеры США и других стран НАТО и Евросоюза уже даже не скрывают своего стремления повлиять на ситуацию в РФ и РБ под видом "продвижения демократии". Такая стратегия по России, в частности, принята Конгрессом США. Сейчас американские законодатели подготовили аналогичный документ по Белоруссии, передает РИА "Новости".

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость",

– указал Лавров, особо отметив, что позиции президентов и правительств двух стран на этот счет едины. 

Ранее эксперты заметили, что  Лукашенко снова притормозил российско-белорусские интеграционные процессы, как только кресло под ним стало более-менее устойчивым. В МИД республики при этом заявили, что Минск не намерен отказываться от многовекторной политики.

Николай ВИКТОРОВ

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