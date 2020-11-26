Кремль ответил на призыв украинской стороны "сделать шаг назад"

Кремль ответил на призыв украинской стороны "сделать шаг назад"
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Слова бывшего главы Офиса украинского президента прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Никаких шагов по минским договоренностям – ни назад, ни вперед, – делать не нужно. Каждая из сторон всего лишь должна выполнять взятые на себя обязательства, заявил Дмитрий Песков. 

Все просто. А разговоры о шагах назад и замене одних соглашений призрачными другими достичь результатов не помогут. Точно так же, как и намеренно скрытые попытки заявить о несогласии с достигнутыми договоренностями, отметил официальный представитель Кремля.

Это совсем не помогает в урегулировании ситуации в Донбассе. Напротив, "отбрасывает нас назад", заключил пресс-секретарь президента РФ, передает RT.

Ранее бывший глава администрации президента Украины Дмитрий Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак попросил российского лидера Владимира Путина "сделать шаг назад" в Минских договоренностях – пересмотреть положения о статусе Донбасса. 

Годовщина Парижского саммита "нормандской четверки" по Донбассу приближается. И в Киеве уже паникуют, поскольку Владимир Зеленский за все это время так и не выполнил свои обещания, данные зарубежным коллегам. А избавиться от ответственности пытается с помощью Москвы, к которой обращается с просьбой о "шаге назад" – так объяснил высказывание экс-руководителя офиса украинского президента один из российских политологов.

Полина ДОРОЖКИНА

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