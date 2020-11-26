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Никаких шагов по минским договоренностям – ни назад, ни вперед, – делать не нужно. Каждая из сторон всего лишь должна выполнять взятые на себя обязательства, заявил Дмитрий Песков.
Все просто. А разговоры о шагах назад и замене одних соглашений призрачными другими достичь результатов не помогут. Точно так же, как и намеренно скрытые попытки заявить о несогласии с достигнутыми договоренностями, отметил официальный представитель Кремля.
Это совсем не помогает в урегулировании ситуации в Донбассе. Напротив, "отбрасывает нас назад", заключил пресс-секретарь президента РФ, передает RT.
Ранее бывший глава администрации президента Украины Дмитрий Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак попросил российского лидера Владимира Путина "сделать шаг назад" в Минских договоренностях – пересмотреть положения о статусе Донбасса.
Годовщина Парижского саммита "нормандской четверки" по Донбассу приближается. И в Киеве уже паникуют, поскольку Владимир Зеленский за все это время так и не выполнил свои обещания, данные зарубежным коллегам. А избавиться от ответственности пытается с помощью Москвы, к которой обращается с просьбой о "шаге назад" – так объяснил высказывание экс-руководителя офиса украинского президента один из российских политологов.
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют
Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие