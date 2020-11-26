Москва и Минск ответили на санкции Евросоюза

Стороны ударили по наиболее активным сторонникам экономических рестрикций из Запада

Россия и Белоруссия добились слаженности действий в рамках Союзного государства, объединив усилия в ответ на западные санкции. Такое заявление сделал сегодня, 26 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на коллегии внешнеполитических ведомств обоих государств.

Министр отметил, что стороны руководствовались принципом взаимности при расширении ответных мер в отношении представителей европейских государств, принимающих наиболее активное участие в санкционном ажиотаже.

Как отмечает РИА "Новости", введенные ЕС санкции действуют против 55 представителей официального Минска. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Европы, блокировку счетов в банках ЕС и их последующую заморозку при соответствующем обнаружении.

Во время заседания Лавров заявил, что Запад не скрывает своих намерений по оказанию влияния на ситуацию в РФ и Белоруссии для "продвижения демократии".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Пушков резко ответил Германии на слова о российской угрозе

Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют

Идеи Третьего Рейха прижились: в Чехии признали причину вражды с Россией

Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей