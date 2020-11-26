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Россия и Белоруссия добились слаженности действий в рамках Союзного государства, объединив усилия в ответ на западные санкции. Такое заявление сделал сегодня, 26 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на коллегии внешнеполитических ведомств обоих государств.
Министр отметил, что стороны руководствовались принципом взаимности при расширении ответных мер в отношении представителей европейских государств, принимающих наиболее активное участие в санкционном ажиотаже.
Как отмечает РИА "Новости", введенные ЕС санкции действуют против 55 представителей официального Минска. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Европы, блокировку счетов в банках ЕС и их последующую заморозку при соответствующем обнаружении.
Во время заседания Лавров заявил, что Запад не скрывает своих намерений по оказанию влияния на ситуацию в РФ и Белоруссии для "продвижения демократии".
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют
Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие