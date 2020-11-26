Германия стала "локомотивом" агрессии в Европе - Лавров

Германия стала "локомотивом" агрессии в Европе - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Немецкие власти в открытую стали выражать свои русофобские взгляды

Глава МИД РФ Сергей Лавров на сегодняшнем брифинге в Минске жестко раскритиковал внешнеполитический курс Берлина, объявив, что власти ФРГ стали "локомотивом агрессии" на европейском континенте, а министр иностранных дел страны Хайко Маас в открытую проявляет свою русофобию.

"Странно, что Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных походов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО и в Европейский союз", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Также он вспомнил недавнее выступление Хааса на представлении программы председательства ФРГ в Комитете министров иностранных дел Совет Европы. Инстанцию Берлин будет возглавлять с ноября 2020-го по май 2021 года.

По словам нашего министра, немец презентовал свою программу "в неприемлемой тональности". Лавров назвал выступление Мааса грубым и недипломатичным, в котором было много "русофобских заявлений". Причем и в адрес Белоруссии, и в отношении России. Германский министр бездоказательно сыпал "русофобскими" обвинениями по целому ряду регионов: по Крыму, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Юго-Востоку Украины.

"И достаточно странно он высказывался и о достижении договоренности по Нагорному Карабаху", – подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее на этом совместном брифинге по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров отметил, лидеры США и других стран НАТО и ЕС перестали скрывать свое стремления оказать влияние на ситуацию в России и Белоруссии под видом "продвижения демократии" .

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
".. объявив, что власти ФРГ стали "локомотивом агрессии" на европейском континенте..." Наверное ФРГ захватила Крым и развязала войну в Донбасе
1
новости партнеров
По теме

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Идеи Третьего Рейха прижились: в Чехии признали причину вражды с Россией

Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей