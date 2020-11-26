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Ради своего спасения на фоне не прекращающихся акций протеста белорусский президент Александр Лукашенко может передать страну России и выторговать у Кремля пост наместника западной области РФ. К такому выводу пришел первый глава постсоветской Белоруссии, один из участников развала Советского Союза и подписант Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.
Бывший политик прокомментировал сегодняшние заявления бацьки на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о готовности Минска к усилению и "интенсификации" отношений с Москвой. По словам Александра Григорьевича, он настроен "не просто на добрососедские отношения, а на еще более близкие".
"Речь идет о том, что надо Лукашенко спасаться. Он знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России, ведь Путин объявил себя "собирателем земель русских". Таким образом, Лукашенко сказал, что согласен на все. Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России", – цитирует НСН Шушкевича.
При этом он посоветовал Москве не доверять обещаниям бацьки. По его словам, президент будет признаваться в любви к РФ, а в реальности это чувство Лукашенко испытывает только к самому себе. Лидер белорусов может даже "на брюхе приползти" и объявить, что Республика хочет стать частью России. Шушкевич считает, что Александр Григорьевич не испытывает желания строить европейское государство и давно "продал" державу, но во всех бедах обвиняет Запад.
Накануне
белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что дальнейшая поддержка Кремля Лукашенко может обернуться ударом по самой России. По его мнению, если тот не сбежит в нашу страну, именно к РФ Запад применит санкции за действия бацьки в отношении оппозиции.
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