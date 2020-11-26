Япония "отобрала" у России Курилы

Япония "отобрала" у России Курилы
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Дипмиссия Токио в Москве отпечатала забавные картинки

Заместитель консула Японии подарил краеведческому музею в Минусинске журнал, в котором Курильские острова обозначены как территория Страны восходящего солнца. Об этом сообщает телеканал "360" в соцсети. К посту издание приложило фотографии карт.

Отмечается, что на изображении острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и вся Малая Курильская гряда закрашены одним цветом с территорией Японии.

"Для нас стало удивительным, что так в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства", – приводит "360" слова директора музея Светланы Борисовой.

По информации издания, визит консула был неофициальным, а журналы отпечатаны посольством Японии в Москве.

Российские комментаторы предложили консула "гнать в шею", а также отправить подарок назад с пометкой, что отпечатаны карты с ошибками.

Между тем, МИД РФ уже знает о произошедшей, но дело пока не приняло размеров международного скандала.

"Это русская территория. Там русские граждане. Это часть России, о чем можно говорить?" – цитирует "ТАЙГА.info главу представительства нашего дипведомства в Красноярске Артема Захарова.

Он призвал не обращать внимания на разные раскраски, а слушать заявления Смоленской площади. Вот и хотелось бы узнать реакцию, например, директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. И главный вопрос – в какой именно типографии были отпечатаны японские картинки.

Ранее стало известно о переброске американцами на аэродром Кисарадзу в префектуре Тиба пентагоновских транспортно-десантных конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey. Военный обозреватель Виктор Литовкин предсказал, что в случае высадки японских военных на российские острова на Курилах, Страна восходящего солнца перестанет существовать.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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редактора типографии в Сибирь на каторгу.
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