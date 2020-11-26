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Украина пытается внедрить план Киева по урегулированию ситуации в Донбассе, согласно которому от переговорного процесса отодвинут представителей ДНР и ЛНР, а Россия будет объявлена стороной внутриукраинского вооруженного конфликта со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он выдвинул свою версию последних требований к Москве главы делегации Незалежной Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Напомним, первый президент соборной призвал РФ определить свою позицию по Минским соглашениям.
"Это многоходовка,
которую уже просчитали российские дипломаты. Я знаю их достаточно резкую
реакцию, в том числе Бориса Грызлова. Это абсолютно непонятное
предложение Кравчука. Это несерьезные переговоры, абсолютно ни о чем", – сказал РИА ФАН экс-депутат.
Олейник назвал пана Кравчука хитрецом. По его словам, власти Украины не хотят договариваться напрямую с мятежными республиками и пытаются привязать к конфликту Россию, чтобы западные партнеры смогли зафиксировать ее мнимое участие в событиях в Донбассе и лишить Москву права вето в ООН.
Ранее поведение киевских посланцев в ТКГ прокомментировал участник переговоров со стороны ЛНР Родион Мирошник. Заявление пана Кравчука о том, что Незалежная не собирается рассматривать "дорожную карту" по решению кризиса в регионе, представленную республиками, а хочет видеть документ из РФ, луганчанин оценил как скандал.
Причем претензии главы украинской делегации к Москве даже вывели из себя посла Хайди Грау, которая расценила подобные заявления пана Кравчука как "попытки вытолкать всех других из ТКГ".
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