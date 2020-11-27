Раскрыты планы Зеленского по выдвижению на второй срок

Раскрыты планы Зеленского по выдвижению на второй срок
Владимир Зеленский. Фото: Starostenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В администрации главы Незалежной не исключают вероятность переизбрания своего патрона

Президент Украины Владимир Зеленский может озвучить свое решение принять решение баллотироваться на второй президентский срок, если у него возникнет соответствующее желание. Такое заявление сделал заместитель главы офиса лидера Незалежной Кирилл Тимошенко.

В настоящее время, сообщил украинский госслужащий, в повестке администрации отсутствует вопрос ухода действующего главы государства. Тем не менее, нельзя исключать вероятность досрочного ухода Зеленского с президентского поста.

Вполне возможно, объяснил Тимошенко, что президент сделает публичное заявление об уходе при соответствующем желании. Однако в настоящее время предпосылки для такой ситуации отсутствуют, передает телеканал "360".

"Так как президент действительно желает развить страну. Это ведь президент, он сам решает, уйти или нет. Такой вопрос вообще отсутствует на повестке", – заявил Тимошенко в интервью журналистке Алесе Бацман.

Также представитель украинской администрации добавил, что для восстановления страны явно недостаточно одного президентского срока.

Ранее бывший депутат Рады Олег Царев обвинил команду Зеленского в желании получить максимальную прибыль для спокойной жизни после окончания срок президентства действующего лидера.

Егор МАЛКОВ

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