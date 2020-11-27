Штаб беглого кандидата уже строит планы на встречу с избранным президентом США

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила от Джозефа Байдена приглашение на церемонию инаугурации президента Соединенных Штатов. Об этом она сообщила в беседе со СМИ.

Оппозиционерка добавила, что ее штаб уже планирует встречу с будущим главой США. После этого Тихановская проведет встречу с лидерами Великобритании и Норвегии.

Лидер оппозиционеров добавила, что ее штаб также намерен двигаться "на восток".

"Северные страны всегда были ярыми борцами за права человека. Они не отступают от своих ценностей и поддерживают нас. Они не признали Лукашенко и выражают с нами солидарность", – сообщила Тихановская в эфире "Белсат".

Политик также заявила о том, что пытается достичь договоренностей с лидерами иностранных государств по вопросу экономического давления в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его администрации.

Ранее Тихановская заявила, что все договоренности действующей белорусской власти, заключенные с Москвой, необходимо аннулировать. Глава республики, по ее словам, не оправдал доверия населения, а все соглашения с РФ недействительны, так как суверенитет государства не может быть "предметом торга", несмотря на то, что Россия является для Белоруссии давним стратегическим партнером и союзником.