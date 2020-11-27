В Кремле раскрыли подробности пресс-конференции Путина

Не только журналисты, но и другие люди смогут задать вопросы президенту

В Кремле рассказали, как будет проходить традиционная пресс-конференция Владимира Путина. И раскрыли некоторые подробности этого ежегодного мероприятия.

Общение президента России с журналистами и гражданами будет вестись онлайн с целью обеспечения безопасности в сложной из-за коронавируса ситуации. Глава государства выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огареве.

Пресс-конференцию дополнят элементами "Прямой линии". Вопросы жителей нашей страны, присланные через приложение "Москва. Путин", которое в Android и iOS заработает 6 декабря, будут обрабатывать волонтеры, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Аккредитация журналистов для участия в мероприятии будет открыта 29 ноября, сообщает пресслужба президента. Представители СМИ в Москве выйдут на связь из зала Центра международной торговли, региональные смогут участвовать, не выезжая в столицу.

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря. Задать вопросы президенту смогут и журналисты, и другие люди, передает "МИР24".

Полина ДОРОЖКИНА

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