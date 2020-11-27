Украинские депутаты обматерили друг друга в телеэфире

Украинские депутаты обматерили друг друга в телеэфире
Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Народные избранники не сошлись во взглядах на Евромайдан

Экс-нардеп, бывший глава администрации Харьковской области Михаил Добкин устроил громкую перепалку с депутатом Рады VIII созыва, участником Евромайдана Владимиром Парасюком в эфире телепрограммы "Народ против". Последний отвечал на вопросы ведущей в видеоформате.

Телеведущая Наталья Влащенко обратилась к Парасюку с вопросом о правильности его решения о публичном обращении к народу со сцены на Майдане. Также у гостя поинтересовались: удовлетворен ли он итогами Евромайдана, нынешним состоянием государственной экономики Украины, а также уровнем коррупции в стране и потерей Крыма и Донбасса.

В ответ народный избранник заявил, что вопрос о "Революции достоинства" в эфире телепрограммы не должен задаваться в присутствии "украинофобов и коррупционеров", так как столь знаменательное событие является "великой страницей" в истории Незалежной.

Добкин же вмешался в диалог коллеги, усомнившись в его словах. Парасюк в ответ поспешил в язвительных тонах напомнить коллеге о том, "что такое РПГ", от которого "может прилететь".

Народный избранник из Харькова же довольно резко отреагировал на это заявление, принявшись материть участника Евромайдана.

"Ты себе напомни, чего мне напоминать. В Раде глаза опускал, а тут напоминать начал!" – заявил на повышенных тонах бывший парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

В прошлом году после заседания Рады в здании украинского парламента устроили жестокую драку представитель партии "Свобода" Эдуард Леонов и депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Андрей
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Они на мове матерились? Парасюк ну и фамилии у каклов ,в прочем это многое объясняет.
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