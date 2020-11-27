Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском

Реакция Варшавы на запрос Генпрокуратуры РФ о предоставлении записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских перед крушением президентского самолета под Смоленском "неадекватна". Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 27 ноября.

Ранее в польских СМИ появилась информация, что незадолго до гибели польский президент говорил с братом, в том числе обсуждая некие "аспекты полета". Стенограмма фигурирует в польских материалах уголовного дела по факту крушения Ту-154. В России о ней до недавнего времени не было известно.

Однако в Варшаве заявили, что такой записи нет, а Москва просто устаивает "провокацию". У Захаровой такая реакция вызвала, мягко говоря, "недоумение":

"Возможно, дело в том, что данный сюжет не укладывается в раскручиваемую в Польше на протяжении нескольких лет конспирологическую версию причин катастрофы",

– допустила дипломат. Она призвала поляков с большим вниманием отнестись к информации, что по делу о гибели президента Леха Качиньского и других высокопоставленных деятелей Польши некоторые данные могли быть засекречены. В Москве ожидают, что на запрос Генпрокуратуры последует официальный ответ, а не истерические высказывания через прессу.

Ранее депутат польского сейма Барбара Новацкая заявила, что у Варшавы нет причин скрывать аудиозапись последнего разговора братьев Качиньских ни от России, ни от граждан Польши, и призвала обнародовать стенограмму.

По словам бывшего судьи Войчеха Лончевского, занимавшегося делом о крушении Ту-154, он видел стенограмму и, по его оценке, она способна изменить представление общественности о произошедшем.

Самолет с польской делегацией, направлявшейся на траурные мероприятия в Катыни, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Среди погибших были президент Республики Лех Качиньский, его жена и члены правительства Польши.