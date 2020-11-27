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Германское руководство может привести народ своей и соседних стран к катастрофе. Вместо того, чтобы работать над реальным укреплением безопасности, там провозглашают абсурдные и опасные по своей сути лозунги. На это указали в Минобороны РФ.
На днях министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Бундестаге, заявила, что Германия всегда вела переговоры с Россией "с позиции силы", и призвала и дальше руководствоваться таким подходом во внешней политике.
"Позиция германской внешней политики вести диалог "с позиции силы" в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа",
– заявил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что в российском военном ведомстве несколько дней ждали, что воинственный пыл министра обороны ФРГ заметят и охладят ее коллеги в правительстве Германии. Но этого не произошло, передает РИА "Новости". Видимо, немецкие политики забыли, к чему могут привести подобные призывы.
Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, почему попытка вести переговоры с позиции силы не сработает с Россией.
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