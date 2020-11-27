Глава государства дал слово не допустить в будущем сфабрикованных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при новой Конституции он не будет главой государства. Очередную пламенную речь бацька проговорил в ходе встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", – цитирует президента Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не допустит, чтобы, принимая обновленный основной закон страны, кто-то "сфальшивил" или потом "сфабриковал" результаты последующих выборы.

"Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", – отметил лидер нации.

Помимо этого, президент поделился с присутствовавшими выдержками из данных спецслужб, представленных ему накануне из КГБ. В них, в частности, обозначено отношение западных политиков к событиям в Республике, а также описаны планы в отношении страны.

Так вот согласно информации разведчиков, один из лидеров оппозиции Павел Латушко в разговоре с главой МИД Чехии призывал Запад поддержать координационный совет, поскольку появился хороший шанс "свергнуть диктатуру". Главная же цель КС – "изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко", передает агентство БелТА.

Поэтому, считает бацька, оппозиции не нужны никакие изменения в Конституцию. По его словам, в обновленном основном документе государства будет "рассредоточение власти", в то время как белорусским оппозиционерам "нужен президент с нынешней властью".

Кроме того, члены КС в ходе переговоров с западными представителями за военное решение сложившейся ситуации в стране со дня президентских выборов, подытожил бацька.

Напомним, еще в конце августа Лукашенко говорил, что проект новой Конституции будут готовить специалисты, после чего документ вынесут на общественное обсуждение. В свою очередь, Москва предлагала свою помощь Минску в виде консультаций для реализации конституционной реформы, сообщает "Свободная пресса".

