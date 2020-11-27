Путин вогнал в ступор губернатора цифрами и одним вопросом

Путин вогнал в ступор губернатора цифрами и одним вопросом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нижегородский губернатор не смог ответить главе РФ, почему сокращается население в регионе

Президент России Владимир Путин разрушил идеальную картину отчета губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, задав ему весьма простой вопрос о том, куда власти региона вложили деньги, выделенные на решение программы по демографии. Областной начальник толком не смог ничего ответить главе государства.

На данный конфуз обратил внимание "Московский комсомолец". Издание отметило, что губернатор на встречу с президентом пришел вроде бы подготовленным – демонстрировал слайды, рассказывал об инвестициях, бюджете и прочем. Потом ввернул неудобоваримую для цитаты фразу в одно предложение на шесть строк, которая заканчивалась "квантовым скачком" и "агломерацией".

Вероятно, примерно в этот момент Владимир Владимирович потерял нить повествования, а потому решил прервать доклад собеседника и просто спросил про деньги.

"Глеб Сергеевич, у вас в 2019 г. 4 млрд 621 млн, а в 2020 г. 5 млрд 558 млн – на проект "Демография". Конкретно куда деньги направляются?" – цитирует Путина пресс-служба главы государства.

Как отмечает "МК", в этом месте у Никитина закончились цифры, хотя он смог вспомнить про строительство детсадов и "соответствующие выплаты для многодетных семей по вашим решениям".

Но Путин не отступал и окончательно добил губернатора знанием демографической ситуации в области.

"Понимаете, почему я спросил? Численность постоянного населения сокращается", – пояснил верховный главнокомандующий.

В ответ он услышал общие фразы, уже гораздо меньшего размера, но без конкретики, что-то типа "воспринимаю это как свой личный вызов" и у него есть план по развитию "нижегородской агломерации".

Между тем, как пишет издание, область вышла на первое место в стране по убыли населения за период с 2017 по 2019 гг. За три последних года регион уменьшился на 47,8 тыс человек, а смертность превысила рождаемость почти вдвое – в 1,8 раза.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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В Москву уезжают молодые, а вопрос почему в столице зарплаты на порядок выше провинциальных кому задавать? А?
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