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Соединенные Штаты могут пойти на военное противостояние с Россией ради остановки реализации проекта "Северный поток-2". К такому выводу пришел член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
"США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Эта позиция принципиальная", – сказал в интервью НСН эксперт.
По мнению Танкаева, сопротивление нашему балтийскому газопроводу – это часть политики действующего президента США республиканца Дональда Трампа. При этом пока еще не ясно, как собирается в данной вопросе действовать демократ Джо Байден, который, скорее всего, займет Овальный кабинет.
Вероятно, новая администрация Белого дома не изменит своего недружественного отношения к России, как и нынешняя.
"Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп) много наломал дров за время своего правления", – полагает специалист.
В техническом плане достроить "СП-2" не сложно, на это потребуется всего лишь месяц, подчеркнул Танкаев. Однако, уверен он, это приведет к окончательному конфликту между Москвой и Вашингтоном.
В свою очередь известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Байден не станет препятствовать реализации "Северного потока-2". И не потому, что хочет наладить отношения с Кремлем, а чтобы смягчить накаленную ситуацию между Штатами и Германией.
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