На данный момент времени неизвестны возможные действия в отношении нашей трубы со стороны Байдена

Соединенные Штаты могут пойти на военное противостояние с Россией ради остановки реализации проекта "Северный поток-2". К такому выводу пришел член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

"США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Эта позиция принципиальная", – сказал в интервью НСН эксперт.

По мнению Танкаева, сопротивление нашему балтийскому газопроводу – это часть политики действующего президента США республиканца Дональда Трампа. При этом пока еще не ясно, как собирается в данной вопросе действовать демократ Джо Байден, который, скорее всего, займет Овальный кабинет.

Вероятно, новая администрация Белого дома не изменит своего недружественного отношения к России, как и нынешняя.

"Но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он (Трамп) много наломал дров за время своего правления", – полагает специалист.

В техническом плане достроить "СП-2" не сложно, на это потребуется всего лишь месяц, подчеркнул Танкаев. Однако, уверен он, это приведет к окончательному конфликту между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь известный украинский политолог Михаил Погребинский считает, что Байден не станет препятствовать реализации "Северного потока-2". И не потому, что хочет наладить отношения с Кремлем, а чтобы смягчить накаленную ситуацию между Штатами и Германией.

Накануне стало известно, что норвежская компания DNV GL, которая занимается сертификацией работ при строительстве российского газопровода, вышла из проекта из-за страха попасть под американские санкции. Правда, затем пришло опровержение этой новости. Вернее, в компании пояснили, что не будут сертифицировать суда, участвующие в строительстве, и их оборудование, а вот трубы остаются в их компетенции.





