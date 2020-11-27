Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
Прославившийся охаиванием России политический эксперт с Незалежной
Андрей Окара в очередной раз попытался подколоть нашу страну. Во время обсуждения
бедственного положения США на фоне разразившегося коронакризиса он позволил
себе выпад в сторону России, однако ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева
резко осадила украинца.
Темой обсуждения стал колоссальный рост безработицы в Соединенных Штатах. По последним оценкам, лишились трудоустройства и зарплат порядка 50 млн американцев. Желая снизить эффект от шокирующего положения народа США, главнокомандующие которого явно не справляются с вызовами коронавируса, Окара "пошутил".
Он с иронией заметил, что, когда "Америка прекратит свое существование", потоки беженцев обязательно устремятся в нашу страну. Супружескую пару ведущих такие подколы не развеселили. Ольга Скабеева и Евгений Попов не считают возможным смеяться над тем, что народ США бедствует.
При этом Окара не спешит обвинять в бедах американцев действующие в стране власти. Причиной обнищания народа он весьма деликатно назвал "издержки социального государства". Скабеева указала на лицемерие политолога. Будь такая обстановка в России, провокаторы по типу Окары уже разбили бы палатки у Кремля и требовали у власти ответа.
К слову, ранее стало известно, сколько зарабатывает Ольга Скабеева.
Он призвал Запад к новым санкциям
Засекреченная ранее информация не укладывается в конспирологическую версию Польши о катастрофе Ту-154 под Смоленском