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Евросоюз продлит антироссийские санкции на очередные полгода в ходе саммита ЕС в декабре, сообщил РИА "Новости" источник в Брюсселе.
Собеседник отметил, что рестрикции, касающиеся обмена с Россией "в конкретных секторах экономики", периодически пересматриваются, исходя из последних оценок выполнения минских соглашений.
В декабре будет ровно такой же подход в решении пролонгации ограничительных мер.
Последний раз санкции продлевались в июне текущего года до 31 января 2021-го, напоминает "Газета.ру".
Они были приняты ЕС в 2014 г. на фоне возвращения Крыма в состав РФ по итогам крымского референдума.
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