Турция намерена сблизиться с США из-за проблем с Россией

Турция намерена сблизиться с США из-за проблем с Россией
Фото: Anton Belitsky//Global Look Press/www.globallookpress.com
Анкара преследует определенные цели

Турция планирует пересмотреть свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией. На данный момент Анкара готовит план по налаживанию контакта с новой администрацией Белого дома.

Отмечается, что в отношениях между Россией и Турцией имеются серьезные проблемы. Разногласия укрепились из-за ситуации в Сирии и Ливии, а также конфликта в Нагорном Карабахе, пишет американское информагентство Bloomberg.

Все это способствует сближению Турции и США. Анкара надеется извлечь выгоду из данного союза. Так, например, страна рассчитывает на заключение контрактов по оружию и помощь со стороны Америки касательно урегулирования разногласий с другими союзниками по НАТО.

Анкара заинтересована в том, чтобы действующим президентом США был именно Байден. В таком случае Турция может рассчитывать на смягчение политики, проводимой Вашингтоном.

По некоторым данным, Турция может отказаться от внедрения российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО. Таким образом Анкара пытается избежать введения новых санкций со стороны США.

Ранее появилась информация о том, что турецкая оппозиция намерена устроить переворот против Эрдогана. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Вот в чем действительно не откажешь бесноватому кремлевскому нанофюреру
так это в способности наживать себе как можно больше врагов.
Да полбеды если бы только себе. Ведь главная беда вместе с обнищанием десятков миллионов сограждан пала именно на их оболваненные великоимперскими землесобиратеьскими скрепными замашками головы
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