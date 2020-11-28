Турция намерена сблизиться с США из-за проблем с Россией

Анкара преследует определенные цели

Турция планирует пересмотреть свою политику в отношении США из-за разногласий с Россией. На данный момент Анкара готовит план по налаживанию контакта с новой администрацией Белого дома.

Отмечается, что в отношениях между Россией и Турцией имеются серьезные проблемы. Разногласия укрепились из-за ситуации в Сирии и Ливии, а также конфликта в Нагорном Карабахе, пишет американское информагентство Bloomberg.

Все это способствует сближению Турции и США. Анкара надеется извлечь выгоду из данного союза. Так, например, страна рассчитывает на заключение контрактов по оружию и помощь со стороны Америки касательно урегулирования разногласий с другими союзниками по НАТО.

Анкара заинтересована в том, чтобы действующим президентом США был именно Байден. В таком случае Турция может рассчитывать на смягчение политики, проводимой Вашингтоном.

По некоторым данным, Турция может отказаться от внедрения российских ЗРК С-400 в систему ПВО НАТО. Таким образом Анкара пытается избежать введения новых санкций со стороны США.

Ранее появилась информация о том, что турецкая оппозиция намерена устроить переворот против Эрдогана.