Кремль отменил послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Мероприятие, вероятно, пройдет в начале 2021 года

В этом году президент России Владимир Путин нарушит одну традицию. Глава государства не выступит перед Федеральным собранием. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков. 

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", дату мероприятия огласят уже в 2021 году. 

При этом Путин встретиться с судьями Конституционного суда РФ. 

Полина ИВАНОВА

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