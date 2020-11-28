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В этом году президент России Владимир Путин нарушит одну традицию. Глава государства не выступит перед Федеральным собранием. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.
Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", дату мероприятия огласят уже в 2021 году.
При этом Путин встретиться с судьями Конституционного суда РФ.
Причиной жесткого решения Вашингтона в отношении Москвы стал Тегеран
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