Мероприятие, вероятно, пройдет в начале 2021 года

В этом году президент России Владимир Путин нарушит одну традицию. Глава государства не выступит перед Федеральным собранием. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.

Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", дату мероприятия огласят уже в 2021 году.

При этом Путин встретиться с судьями Конституционного суда РФ.