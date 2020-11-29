Тихновская назвала условие для встречи с Путиным

Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер оппозиции рассказала, о чем бы поговорила с российским президентом

Светлана Тихановская заявила, что готова встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, белорусская оппозиция стремится к диалогу с Россией. Об этом она рассказала украинской службе "Радио Свобода" (СМИ, признанное иноагентом в РФ). 

Экс-кандидат в президенты рассказала, что ей бы хотелось изложить точку зрения, которой придерживаются противники Лукашенко, а также спросить, что в Кремле думают о белорусской проблеме. 

"И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы на это очень ждут", – сказала она. 

Тихановская подчеркнула, что для граждан важно услышать, что Россия намерена выстраивать отношения с Белоруссией. 

Она считает, что события, произошедшие в Республике после президентских выборов, стали для России большим удивлением, поскольку там не ожидали, что протестное движение окажется сильным. Светлана заявила, что сразу после выборов в Москве поддержали Лукашенко, однако сейчас там заняли выжидательную позицию. 

Одним из главных условий для встречи с Владимиром Путиным должен стать сигнал из Кремля, что они готовы, рассказала Тихановская, однако пока ничего подобного не поступало. 

Ранее Александр Лукашенко нелестно высказался о представителях белорусской оппозиции, назвав ее предводителя "лохушкой". 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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И кто она такая чтобы с президентами разговаривать а тем более сигналов от них ждать? Гришка Отрепьев в юбке, ставленница запада, то есть никто. Уберите у нее западную поддержку и ее не возьмут даже посудомойкой в придорожную забегаловку.
Гость
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Наверное хочет порадовать Путина борщом, в котором она может быть специалистом, а в другом: что с бабы возьмешь - дура! Продажные жульены ныне трескает...Влад
Гость
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Кухарка совсем берегов не видит... она, что, не осознаёт, что может только себе подобным условия ставить?
Гость
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спряталась за бугром еще и условия ставит чувырла
Патриот
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Лавров намедни Всем дал чётко понять, с кем Россия! И не нужна России эта польско-литовская курва?
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