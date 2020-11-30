Политику теперь придется ходить в специальной обуви

Джозеф Байден, который уже заявил, что стал президентом США по итогам выборов, серьезно травмировался. У него обнаружили два перелома.

Как стало известно, в субботу, 28 ноября, политик вышел на прогулку с собакой и поскользнулся, когда играл с нею. После осмотра у ортопеда ничего серьезного тогда не было обнаружено.

Затем Байдену провели компьютерную томографию. Ее результаты показали, что у 78-летнего претендента на пост главы Белого дома два перелома – боковой и средней клиновидных костей стопы.

Выйдя из кабинета врача, Байден хромал, но шел без вспомогательных средств, передает Fox News со ссылкой на штаб политика. Теперь называющий себя 46-м президентом США несколько недель будет носить спецботинке.

Как правило, такие травмы вызывают беспокойство из-за возраста пострадавшего. Однако, по словам врача, благодаря запланированному лечению у Байдена все должно пройти относительно легко.



Дональд Трамп отреагировал на новость о травмах конкурента с сочувствием. Он пожелал ему скорее поправиться.

В свои 78 лет Джозеф Байден станет самым старым президентом после инаугурации, которая должна пройти в в январе. Во время избирательной кампании он часто отмахивался от вопросов о своем возрасте.

По итогам выборов соперник Трампа набрал голоса около 306 выборщиков от штатов при необходимых 270.