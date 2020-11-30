Проигрыш России в Нагорном Карабахе объяснил украинский военный

Проигрыш России в Нагорном Карабахе объяснил украинский военный
Фото: AP Photo/Emrah Gurel/ТАСС
Окончание боевых действий в регионе в Незалежной оценивают лишь как тактический успех Москвы, значимость которого сильно преувеличена

Россия стратегически проиграла кампанию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его мнению, Москва получила лишь возможность добавить к имеющейся базе в армянском Гюмри новую военную базу в Карабахе. Но упустила она гораздо больше.

По словам Жданова, размещение миротворческих войск в регионе ничего не даст России, поскольку за ними там будут "наблюдать" турецкие войска. Да и укрепиться там РФ не сможет, поскольку ей не дали завезти в Карабах танки, артиллерию, системы ПВО, указав в соглашении разрешение на размещение "только 90 БТР и специальной техники".

При этом Россия должна обеспечивать безопасность движения по местным дорогам, что означает дополнительные "финансовые затраты" для РФ, оценил трехсторонний договор украинский специалист. Но главное, по его мнению, что Кремль проиграл Анкаре.

"Турция впервые со времен Второй мировой войны вошла на Южный Кавказ. Более того, она дошла до Астрахани – до границы Азербайджана и России. Фактически Турция получила выход к Каспийскому морю",

– приводит слова Жданова украинское издание "Главред". Теперь, по мнению эксперта Незалежной, Анкара и Баку смогут общими усилиями давить на Тегеран, то есть Россия нанесла своими действиями ущерб и Ирану. Что касается Армении, то там сейчас считают Москву предателем, поэтому армянское общество настроено в отношении России "крайне категорично". Так что РФ "крупно облажалась" в Карабахе, делает вывод украинский эксперт.

Ранее российский военный аналитик предупредил, что на Кавказе сейчас наступило "временное затишье", и пояснил, с чем еще придется столкнуться местным жителям и миротворцам.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Час Пик
Зачем предать предателей армян, если они сами предатели и предали друг-друга предателям
Зачем старый плешивый маразматик предал всех кто ему доверял и нажил себе неимоверное количество врагов. Теперь он в окружении их оружия и уже даже дергаться практически перестал. Оставил себе одну задачу - рыть глубокие бункеры
Гость
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И не друг, и не враг, а так... Бывший военный, а ныне - "талантливый" украинский эксперт, как и все прочие эксперты из Украины рассуждают о России. Устанавливают России своё целеполагание и рассуждают что не получилось, а что не получится... Тот самый случай, когда из-за генетической бесхозяйственности в своём хозяйстве разобраться не могут, а лезут к соседу с мутными рассуждениями, экспертными выводами и советами... Вот кого кого, а украинских экспертов нам как раз не хватает.
Гость
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В своем старческом маразматическом сознании плешивый карлик видел себя повелителем всего мира с непобедимой армией.
А его непобедимая армия непобедила в лугандоне - уж скоро 10 лет как она не в состоянии завоевать 2 украинские области. Непобедила в Сирии, предала своего военного союзника армян от страха что ее турки ранесут ее в клочья.
Раньше маразматический коротконогий плешивец решил что великий полководец, ну а сейчас он выбросил эти глупости из головы и озабочен рытьем глубоких бункеров чтобы спрятать там свое коротенькое тельце
Час Пик
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Гость
Так и есть. Верховный Правитель побоялся хоть что-нибудь вякнуть в сторону Турции.
Предал армян которые считали его единственной надеждой на защиту.
А предал лишь потому чтобы самому уцелеть против турецкой армии
Зачем предать предателей армян, если они сами предатели и предали друг-друга предателям
Гость
Ответить
Так и есть. Верховный Правитель побоялся хоть что-нибудь вякнуть в сторону Турции.
Предал армян которые считали его единственной надеждой на защиту.
А предал лишь потому чтобы самому уцелеть против турецкой армии
СТОП российский оккупант ! Крым не ваш, Донбасс не ваш, Белорусия не ваша!
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Время
Кремль не проиграл Анкаре, наоборот, дружественные связи усилились. Не надо думать только о негативе.
Вы глубоко ошибаетесь, коли считаете, что Кремль не проиграл Анкаре и ещё про какие то дружественные связи тараторите.
Подход очень прост.
1. Турков не было на постсоветском пространстве, который Россия считала вотчиной, сейчас турки есть.
Не было бы Ердогана в конфликте, по другому вёл бы себя питерский аферист путин. Трусливому бункерному вождю ничего не оставалось как жевать свои сопли в своём бункере и проявлять озабоченность, по сравнению с тем хамством которое он показывал в Крыму и Грузии. Нападать на слабых в России любят.
2. Россия получила ещё одного врага армянский народ.
Гость
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А сам-то эксперт не облажался своим бестолковым высказываньем?Лишь бы вякнуть в сторону России,если в голове умишка нет,с другого места не займёшь
Гость
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Тебе бы Жданов, своим "стратегам " давать оценки, а в России и сопливых разберутся.
Remix
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Существует трехсторонние соглашения: Россия- Турция-Азербайджан, Руссия-Азербайджан-Иран-эти соглашения и являются предпосылкой для дальнейшего укрепления отношений, а не для враждебности. У Турции и так есть выход на Кавказ, но только экономический. Военные же вопросы решаются вместе с Россией без всяких разногласий.
Гость
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УКРОПСКИЕ ХОЛОПСКИЕ военные УЖЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ НА ДОНБАССЕ - ОНИ ТОЛЬКО ГАФКАТЬ УМЕЮТ КОГДА ИМ ХОЗЯИН РАЗРЕШИТ
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