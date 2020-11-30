Президент Молдавии попытается нажиться на России

Президент Молдавии попытается нажиться на России
Майя Санду. Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
Новая глава Республики задумала снять запрет на вывоз товаров в нашу страну

Майя Санду, за которую на президентских выборах в Молдавии проголосовали большинство граждан, старается извлечь выгоду из своих заявлений о России. Такое мнение выразил ее соотечественник – политолог Игорь Волницкий.

Политик осознает, что внешняя экономическая политика должна быть уравновешенной, а отношения с Россией весьма важны для ее страны. И, говоря о снятии запрета на вывоз товаров в РФ, она преследует именно такую цель, добавил аналитик.

Кандидат на высший пост в Республике пообещала, что разблокирует экспорт молдавских товаров в Россию. При этом права главы Молдавии в области внешней политики, напомнил политолог, никак не связаны с экономическими и торговыми вопросами, и полномочий у него меньше, чем у президента Украины.

Вероятно, Санду думает, что, если ее партия окажется у власти, ее слова и действия в качестве президента будут утверждены на высоком уровне. Для этого нужны досрочные парламентские выборы, которые возможны только после ухода или отправки правительства в отставку. В случае другого исхода это вряд ли реально, отметил Волницкий в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, и в Москве заинтересованы в хороших отношениях с Кишиневом. Молдавия  находится на границе с Евросоюзом и НАТО, поэтому у России проявляет к ней стратегический интерес.

Майя Санду набрала 57,75% голосов во втором туре президентских выборов, обогнав Игоря Додона, которого поддержали 42,25% жителей страны. Полномочия  нынешнего главы Республики остекают 23 декабря.

Тем временем в нашей стране не раз критиковали нового – прозападного – молдавского лидера. Больше всего возмущались из-за слов Санду о воссоединении Приднестровья с Молдавией и выводе российских миротворцев. Также предполагали, что новые власти Республики для решения конфликта в ПМР позовут на помощь ВСУ.  

Сама новая президент заявила, что собирается вести диалог и с Россией, и с США. А также добавила, что власть в стране будет работать для всех граждан.

Полина ДОРОЖКИНА

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