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Называть людей, несогласных с действующим режимом в Белоруссии, оппозиционерами неправильно, потому что их большинство. Об этом заявила член президиума Координационного совета по трансферу власти в республике Мария Колесникова, находящаяся сейчас в СИЗО за призывы к свержению Александра Лукашенко.
По мнению активистки, в Белоруссии произошла "народная революция", поскольку граждане поддержали на выборах президента 9 августа "кандидата, олицетворяющего перемены". Поэтому протестные настроения в обществе уже никуда не денутся: "сотни тысяч людей", которые в течение трех месяцев "ежедневно выражали свое несогласие", не смогут уже "спрятать бело-красно-белый флаг" и жить "в фантазиях бывшего президента", уверена Колесникова.
В то же время она настраивает сторонников Тихановской на длительную борьбу:
"Это марафон, и выиграет тот, у кого нервы крепче",
– заявила оппозиционерка в письменных ответах на вопросы издания "Дождь". По ее мнению, сопротивление переменам сейчас оказывает "небольшая группа вступивших в сговор лиц", но Колесникова лично уже убедилась в их "непрофессионализме" и слабости, поэтому уверена в победе.
Мария Колесникова входила в предвыборный штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, а после стала выступать от лица бежавшей в Литву Светланы Тихановской. Позже ее задержали и предъявили обвинения в публичной агитации к захвату власти.
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