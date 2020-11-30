У кого нервы крепче: оппозиционерка объяснила особенности борьбы за власть в Белоруссии

У кого нервы крепче: оппозиционерка объяснила особенности борьбы за власть в Белоруссии
Фото: AP/TASS
Противники Лукашенко уже победили, но протест принял затяжной характер

Называть людей, несогласных с действующим режимом в Белоруссии, оппозиционерами неправильно, потому что их большинство. Об этом заявила член президиума Координационного совета по трансферу власти в республике Мария Колесникова, находящаяся сейчас в СИЗО за призывы к свержению Александра Лукашенко.

По мнению активистки, в Белоруссии произошла "народная революция", поскольку  граждане поддержали на выборах президента 9 августа "кандидата, олицетворяющего перемены". Поэтому протестные настроения в обществе уже никуда не денутся: "сотни тысяч людей", которые в течение трех месяцев "ежедневно выражали свое несогласие", не смогут уже "спрятать бело-красно-белый флаг" и жить "в фантазиях бывшего президента", уверена Колесникова.

В то же время она настраивает сторонников Тихановской на длительную борьбу:

"Это марафон, и выиграет тот, у кого нервы крепче",

заявила оппозиционерка в письменных ответах на вопросы издания "Дождь". По ее мнению, сопротивление переменам сейчас оказывает "небольшая группа вступивших в сговор лиц", но Колесникова лично уже убедилась в их "непрофессионализме" и слабости, поэтому уверена в победе.

Мария Колесникова входила в предвыборный штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, а после стала выступать от лица бежавшей в Литву Светланы Тихановской. Позже ее задержали и предъявили обвинения в публичной агитации к захвату власти. 

Николай ВИКТОРОВ

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